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Trafikte skandal! Böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:01 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobibin bagajında kolu dışarıda olarak yolculuk yapan kişi, arkadan gelen otomobildekiler tarafından görüntülendi.

Trafikte skandal! Böyle görüntülendi

Hafta sonunda İznik Gölü sahilleri yine günübirlik tatilcilerin ve piknikçilerin akınına uğradı. Çoğu kendi araçlarıyla gelenler arasında ilginç şekilde yolculuk yapan bir kişinin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir tatilci, İznik sahil yolunda önde giden otomobilin bagajında yolculuk yapan kişinin görüntüsünü kaydetti. Otomobilin bagajındaki kişi, aralık bıraktığı bagajın kapısından bir kolunu dışarı çıkararak yolculuk yaptı. Otomobil sahile doğru ilerledi.

Kaynak: DHA

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trafik Bursa iznik

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