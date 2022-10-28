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  4. Trafikte tehlikeli anlar! Motosikletli sürücü canını hiçe saydı

Trafikte tehlikeli anlar! Motosikletli sürücü canını hiçe saydı

28.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de bir motosiklet sürücüsü ana yolda yaptığı tek teker hareketleri trafiği tehlikeye düşürdü.

Balıkesir-Bursa anayoluna bağlanan Bandırma Caddesi'nde bir motosikletin yaptığı hareketler pes dedirtti.

Motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı. Tek teker olarak seyir halinde olan sürücü, hem kendi canını hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

UYARILARI DİNLEMEDİ

Vatandaşın uyarısına aldırış etmeyen motosikletli, tehlikeli yolculuğuna devam etti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

(İHA)

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