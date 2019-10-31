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Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar varan idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek.

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Yarın başlayacak uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklanacak.

Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için Türkiye genelinde trafik ekiplerince denetimlere ağırlık verilecek.

KİMLER 'ÇAKAR' LAMBA KULLANABİLECEK?

Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen "devletin en üst protokolü"nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek.

Bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.

Makamların korumasından sorumlu araçlarda da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemleri aktif kullanılabilecek. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemleri kullanılamayacak.

Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ışıklı/sesli uyarı işaretleri, görevle ilişkili olmak kaydıyla usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ TEPE LAMBASIYLA SAĞLANACAK

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi (f) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek.

Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.

Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Bu araçlar ancak tehdit veya görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

UYMAYANLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Yarından itibaren hız verilecek denetimlerde yetkisiz çakar kullanan araçların sahibi ya da sürücülerine 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek.

Belirlenen esaslara uymadığı belirlenen araçlar trafikten men edilecek.

Yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak.

MEVZUAT DIŞI ÇAKAR AĞIR KUSUR SAYILACAK

Ayrıca, Karayolları trafik muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının "ağır kusur" olarak nitelendirilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Kanunda yer alan bu düzenlemenin anlaşılır olması, geçiş üstünlüğünün gerçekten bu hakka sahip araçlarca kullanımının sağlanarak suistimalin önlenmesi ve bu konuda daha etkin denetimler yapılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
boş muhabbet yapmayın. üzerinden çok zaman geçmedi. istenbul milli eğitim müdürünün makam aracı değil başka bir kiralık araca çakar takması sebebi ile işlem yapan polis memurunun başına gelmeyen kalmadı. her şeyin yasal çerçevesini oluşturabilirsiniz, önemli olan kanunu uygulayıcı görevlilerin bu görevlerinin ifası esnasında her koşulda arkasında durmak. ülkemizde maalesef bürokratlar arası dayanışma hat safhada olduğu için bunlar biraz hayal gibi gözüküyor
TAMAMEN YASAKLANMALI KİMSENİN KİMSEDEN ÜSTÜNLÜĞÜ YOK
devlet bile gücü yettiğince ceza kesiyor. 15 yıldır mahallemizdeki birahaneyi şikayet ediyoruz, ne polis ne belediye nede BİMER çözüm sağladı. gece 12 den sabah 5 e kadar müzik gürültü hayatımızı bezdirdi. adamlar kaçak elektrik kullanır kaçak su kullanır. neymiş kaçar kullanmak yasakmış. sen önce milletin huzurunu sagla.
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