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  4. 'Trafikte yol vermeme' tartışması ölümle sonuçlandı! Tanığın anlattıkları şok etti

'Trafikte yol vermeme' tartışması ölümle sonuçlandı! Tanığın anlattıkları şok etti

13.09.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, 'trafikte yol vermeme' kavgasında motokurye Samet Özgül'ün (28) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu, 3 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Halil İbrahim Demirci'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, babası Mustafa Demirci'nin 'Kasten öldürmeye yardım'dan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, B.A.'nın ise beraatini talep etti.

'Trafikte yol vermeme' tartışması ölümle sonuçlandı! Tanığın anlattıkları şok etti

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda motokuryelik yapan Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de, Etlik semtinde, 'trafikte yol vermeme' tartışması yaşadığı 3 kişinin saldırısına uğradı. Bıçakla yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile babası olan sürücü Mustafa Demirci ve B.A., gözaltına alındı. Halil İbrahim Demirci tutuklandı, Mustafa Demirci ve B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye yardım' suçlarından dava açtı.

'OLAY ÇOK HIZLI OLDU'

Sanıkların, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanıklar ve Özgül'ün yakınları katılırken, birçok motokurye de duruşma salonunun önünde bekledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen A.B. yoldan geçerken olayı gördüğünü belirterek, "Motokurye yolda durduktan sonra onun yanında hafif ticari bir araç durdu. İçinden birileri çıktı. Kavga çıkacağını anladığım için geri çekildim. 'Kavga etmeyin' diye bağırdım. Araçtan inen kişi motokuryeye bir hamle yaptı ama çok göremedim. Bir kişi, 'ne yaptın' diye bağırdı sonra araca binip uzaklaştılar. Olay çok hızlı oldu" dedi.

Savcı mütalaasında, sanık Halil İbrahim Demirci'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Mustafa Demirci'nin de 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, sanık B.A.'nın ise üzerine atılı 'Kasten öldürmeye yardım' suçunu işlediğini gösterir her türlü şüpheden uzak, cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, İbrahim Demirci'nin tutukluluğunun devamına, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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