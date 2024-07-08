Trafikteki tartışma zincirleme kazaya neden oldu!

İstanbul Küçükçekmece'de sabah 06.45 sıralarında, D-100 Karayolu'nda Göl mevkisinde Avcılar istikametinde iki servis minibüsü şoförünün yol tartışması zincirleme kazaya neden oldu.

İddiaya göre, servis minibüsünün şoförü, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez ile trafikte tartışmaya başladı. Suiçmez'i ile tartışan şoför, minibüsü durdurdu ancak Suiçmez'in kullandığı minibüsü duramayarak, minibüse çarptı. Arkasından gelen su tankeri ve başka servis minibüsü de çarpışarak zincirleme kaza oluştu.

Servis minibüsünde bulunan 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi intikal etti. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı.

BENİ DÖVMEYE GELİRKEN ARKADAN ARAÇ BANA VURDU!

Avcılar istikametinde kaza nedeniyle 2 şeridin kapanması uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bir süre sonra kaza yapan araçlar çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Kazaya karışan Ömer Suiçmez, "Yan yoldan gelirken önümdeki otobüse yol vermedim diye beni sollayıp önümde durdu. Aşağıya indi, beni dövmeye gelirken arkadan araç bana vurdu. İşçi personel servisi çekiyorum. Araçlarda 6-7 tane yaralı var. Ciddi durumları yok ama yaralı hepsi" diye ifade etti. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





