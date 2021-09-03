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  4. Trafo önce patladı, sonra alev aldı! 3 ilçede elektrikler kesildi

Trafo önce patladı, sonra alev aldı! 3 ilçede elektrikler kesildi

03.09.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, önce patlayan, sonra da yanmaya başlayan trafo nedeniyle bölgedeki 3 ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

Trafo önce patladı, sonra alev aldı! 3 ilçede elektrikler kesildi

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Sanayi Bölgesinde bulunan bir elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen patlama sonrası yangın başladı. Çıkan yangın nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerindeki bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Patlama ve sonrasındaki yangını fark edenler, durumu hemen itfaiye ve Aydem ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler önce elektrikleri tamamen kesti sonra ise çıkan yangına müdahale etti. Trafoda çıkan yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte hızla tadilat çalışmasına başlanıldı.

Zarar gören trafonun Aydem ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yenisiyle değiştirilmesinin ardından kesinti yaşayan bölgelere yeniden enerji verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli
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