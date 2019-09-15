HABER

Traktör römorkunda çocuklara mutluluk dağıtıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar Belediyesince oluşturulan mobil tiyatro ekibi, kırsal mahalleleri dolaşarak, sahne olarak kullandıkları traktör römorkunda çocukları tiyatroyla buluşturuyor - Belediye Başkanı Hayrullah Tanış: - "Program dahilinde ilçemizin 79 mahallesine tiyatro etkinliğimizi götürmeyi hedefliyoruz. Her şey çocuklarımızın gülen yüzü ve mutluluğu için" - Tiyatro eğitmeni Ümit Doğal: - "Elimizden gelen gayreti göstererek daha önce hiç tiyatroyla buluşmamış çocukların mutluluğuna ortak oluyoruz"

Ali ÇELİK - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından oluşturulan mobil tiyatro ekibi, kırsal mahalleri dolaşarak, sahne olarak kullandıkları traktör römorkunda gösteri sunarak çocukların yüzünü güldürüyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklara yönelik çalışma başlatan belediyenin kültür ve sosyal işler müdürlüğü, çocukları eğlendirmek ve tiyatroyla buluşturmak için ekip kurdu.

Traktör römorkunu gösteri sahnesi olarak kullanan mobil ekip, köy meydanlarında sergiledikleri oyunlarla çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

- "Çocukların gönüllerine dokunuyoruz"

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliği kapsamında hayatın her alanında projeler geliştirerek, vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan çocukları sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturduklarını anlatan Tanış, şöyle konuştu:

"Bu projeyle tiyatroyu kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarının ayağına kadar götürüyoruz. Program dahilinde ilçemizin 79 mahallesine de tiyatro etkinliğimizi götürmeyi hedefliyoruz. Her şey çocuklarımızın gülen yüzü ve mutluluğu için. Bu anlamda ekiplerimiz durmadan özellikle kırsal mahallelerde bulunan çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Çocukların gönüllerine dokunuyoruz."

- "Çocukların mutluluğuna ortak oluyoruz"

Tiyatro eğitmeni Ümit Doğal da tiyatro etkinliğiyle çocukların dünyasına dokunduklarını dile getirdi.

Kırsal mahallelerde yaşayan tüm çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Doğal, "Yaratıcı drama, milli skeç ve masallarımızla çocuklara sanatı, kültürü ve tiyatroyu sevdirmeye çalışıyoruz. Bildikleri masalları oyunlaştırarak onlara sunuyoruz. Çok eğleniyorlar. Onlar eğlendikçe biz gülüyoruz. Bu kapsamda etkinliğimiz çok verimli geçiyor." dedi.

Belediyenin dezavantajlı kesimler için tüm projelere destek verdiğini anlatan Doğal, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımız projeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı. Gönül belediyeciliğinin ilçenin her köşesinde yayılması için gerekli desteği verdi. Elimizden gelen gayreti göstererek daha önce hiç tiyatroyla buluşmamış çocukların mutluluğuna ortak oluyoruz."

Çocuklardan Merve Balıkçı da tiyatro ekibi sayesinde çok eğlendiklerini belirterek, bu etkinliklerin devam etmesini istedi.

Bölmeçalı Mahalle Muhtarı Abdülaziz Balıkçı ise böyle bir çalışmadan dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Belediye tiyatro ekibi römorkta eğlenceli bir gösteri düzenledi. Çocuklarımız ilk defa Nasrettin Hoca ve palyaço gördü. Norduz Dağları'nın eteğinde çocuklarımızın böyle bir etkinlikle doyasıya eğlenmeleri bizleri memnun etti." ifadelerini kullandı.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Pilot uygulama başladı... Yurt dışı çıkış harç pulu alımında kolaylıkPilot uygulama başladı... Yurt dışı çıkış harç pulu alımında kolaylık
İşte Mehmetçik'in şefkati! İşte Mehmetçik'in şefkati!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürpınar tiyatro Traktör römorku Van

En Çok Okunan Haberler

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Hakkari'de Mehmetçik'in şefkati ve uzattığı yardım eli böyle görüntülendi

İşte Mehmetçik'in şefkati!

Deprem uzmanı Özmen: Marmara Denizi'ne yakın ilçelerde deprem tehlikesi arttı

İstanbul için korkutan açıklama! O ilçelerde risk arttı

Son dakika: Büyükçekmece'de trafik kazası! E-5 trafiğe kapandı

İstanbul'da feci kaza! E-5 trafiğe kapandı

Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bayrampaşa'da otelde yangın!

Otelde büyük panik! Tahliye edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.