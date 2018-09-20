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Traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 23:07 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, karşı yönden gelen traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü Hakan Özkurt (39) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Faruk ÇARK / KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, karşı yönden gelen traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü Hakan Özkurt (39) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Özkurt'un kullandığı 07 GYL 88 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Eyüp Kır'ın (37) yönetimindeki 07 BPT 83 traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Hakan Özkurt ile motosiklette yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Nurullah Taş ve traktörün sürücüsü Eyüp Kır ile traktörde bulunan Akın Kır (17) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan ve ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hakan Özkurt yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıTraktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıTraktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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