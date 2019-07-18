TRAKTÖRÜ GÖLETE DÜŞEN ÇİFTÇİ ÇIKARILMASI İÇİN YARDIM BEKLİYOR

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)

Silivri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör kapanan kum ocağında oluşan göle düştü. Son anda traktörden atlayarak kurtulan çiftçi Hasan İşcan, traktörünün çıkarılması için yetkililerden yardım istiyor.

Olay, Değirmenköy Mahallesi'nde 3 Haziran günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçilik yapan Hasan İşcan, hayvanlarına ot toplamak için traktörüyle tarlaya gitti. İşcan'ın kullandığı traktör kontrolünden çıkarak kapanan kum ocağının açtığı göle düştü. İşcan, traktörden atlayarak kurtuldu.

"O BENİM EKMEK TEKNEM"

Traktörün gölden ancak vinç yardımıyla çıkabileceğini ancak vince verecek parası olmadığını belirten İşcan, "Hayvanlarıma ot biçmek için motorumu şu rampaya çektim. Motoru çalıştırmak istedim, vitesin çıkmasıyla birlikte motoru kaçırdım. Arife gününden beri traktörüm burada yatıyor. Komutanlardan yardım istedim, 'burası özel mülk' dediler. Silivri Kaymakamlığına müracaat ettim. İtfaiye gönderdiler, fakat 23 metre derinlik olduğu için 'çıkartamayız' dediler. Ben emekli bir adamım, bir hasta babam var, onun yanındayım. Bir saat dahi köyümden ayrılamıyorum. Yevmiye iş bulduğum zaman gidiyorum oralara. Özel vinç çağırdık orası da bize 23 bin lira hesap çıkarttı. Benim motorum zaten o kadar para yapmaz. Benim o kadar gücüm yok. Tüm yetkililerden yardım istiyorum. O benim ekmek teknem. O da elimden gidince sağa sola yevmiye gitmeye başladım." dedi.

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