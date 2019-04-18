Trakya Üniversitesi'ne uluslararası akreditasyon

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, bağımsız yetkilendirme kuruluşu "Pearson Assured" tarafından akredite edildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası eğitim-öğretim standartlarına sahip üniversite akreditasyon süreçlerinde yeni başarı sağladı.

TÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Akreditasyon Projesi Yürütücüsü ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ve akademisyenler, rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Maden, akreditasyon süreci ve hedefleri hakkında Retkör Tabakoğlu'na bilgi verdi.

Akreditasyon sürecinin 6 ay önce başladığını belirten Maden, "Bu süreçte, Pearson Assured tarafından sunulan danışmanlık hizmeti kapsamında başlattığımız çalışma ve hazırlıkların ardından, 11 Aralık 2018 tarihinde Pearson Qualifications International denetçilerinden Dr. Sherif Mously, yüksekokulumuzu ziyaret ederek, gerçekleştirdiği bir günlük denetim programı çerçevesinde kurumsal kalite güvencesine, öğrenme eko-sisteminin kalitesine ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin bir dizi incelemelerde bulundu. 31 Aralık 2018 tarihinde de tarafımıza ulaşan akreditasyon onayıyla, yüksekokulumuzda sunulan eğitimin uluslararası standartlarda olduğu, dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olan 'Pearson Assured' tarafından tescillendi. Söz konusu sertifika ile öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe sahip olacağını ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da kariyerlerine devam etmelerine olanak ve destek sağlayacağını müjdeliyoruz. Ayrıca, sertifika alan öğrenciler bu belgeyle bahsedilen bölgelerdeki okul kabulleri, iş başvuruları ve kariyerlerine devam etmeleri noktasında önemli bir avantaj elde etmiş olacak." diye konuştu.