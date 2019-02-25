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Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

EDİRNE'DE BADEM AĞAÇLARININ ÇİÇEKLERİ BUZ TUTTU Edirne'nin Keşan ilçesinde, ilkbaharın habercisi badem ağaçları havaların beklenenden daha sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı.

Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)

EDİRNE'DE BADEM AĞAÇLARININ ÇİÇEKLERİ BUZ TUTTU
Edirne'nin Keşan ilçesinde, ilkbaharın habercisi badem ağaçları havaların beklenenden daha sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı. Ancak kış geçen cumartesi gününden itibaren tekrar yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının özellikle akşam saatlerinde sıfırın altına düştüğü kentte, 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği kentte gece etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle, bazı badem ağaçlarının çiçekleri dondu.
Uzmanlar, zamansız çiçek açan bazı badem ağaçlarının yağan kar ve sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle çiçeklerini dökerek, meyve vermeyeceğini belirtti.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)

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Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)

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