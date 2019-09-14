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Trakya'daki yaban hayatı görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Kuş bilimciler Edirne'de 280, Kırklareli'nde 310 kuş türünü kayıt altına aldı

EDİRNE (AA) - Kuş bilimciler Trakya'daki yaban hayatını görüntüledi.

Çeşitli doğal alanlarda çalışma yapan kuş bilimcilerinin objektifine, büyük nalburunlu yarasa, gelincik, gökdoğan, küçük kumkuşu, küpeli yılan, mantar, puhu, su samuru, suna, şahin, tavus kelebeği ve yer sincabı yansıdı.

Kuş bilimciler Edirne'de 280, Kırklareli'nde 310 kuş türünü kayıt altına aldı.

Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği (BİÇED) Başkanı kuş gözlemcisi Özmen Yeltekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da yaban hayatını araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Sıklıkla bilinen alanlar dışında, biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu başka özel bölgelere de düzenli ziyaretler yaparak geniş ölçekli koruma yaklaşımları oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yeltekin, "Edirne genelinde tespit ettiğimiz kuş türü sayısı 280. İlimizde bir milli parkımız var, Gala Gölü. Buraya önem verdiğimiz kadar Enez lagünlerine, Karagöl'e, Gölbaba sulak alanına, Meriç ve Tunca kıyılarına, Doyran köyündeki göle ve kuzey sınır ormanlarına da önem veriyoruz. Bu alanlardaki yaban hayatını da kayıt altına alıyoruz." dedi.

- "İğneada Longoz ormanları çok önemli bir bölge"

Kırklareli'nde de çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Yeltekin, şunları kaydetti:

"Kırklareli genelinde bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda 310 kuş türü kayıt altına aldık. İğneada Longoz ormanları çok önemli bir bölge. Trakyamızın göz bebeği. Bunun yanı sıra dere kıyılarımızda, mera ve tarım alanlarında yaban hayatı gözlem faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğa bilince sahip olmaları bizim için çok önemli. Çevrelerini tanıyıp yaban hayatının tüm unsurlarına saygı duyabilmeleri için eğitim materyalleri geliştirmeyi hedefliyoruz."

Yeltekin, kuş türlerinin yanı sıra diğer yabani türleri de doğal alınanda görüntülediklerini dile getirdi.

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