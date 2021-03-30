HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tramvay yolunda kriz anı! Kendine zarar vermek isterken bayıldı

Tramvay yolunda kriz anı! Kendine zarar vermek isterken bayıldı

30.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kendisine zarar vermek için tramvay yoluna çıkan kişi, boğazına bıçak dayadı. Kendine zarar vereceğini söyleyen kişi, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Tramvay yolunda kriz anı! Kendine zarar vermek isterken bayıldı

Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önündeki tramvay yolunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, erken saatlerde elinde bir bıçakla tramvay yoluna çıktı. Tramvay yolunda bir süre bekleyen şahıs, daha sonra kendisine zarar vereceğini söyleyerek sinir krizi geçirdi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Şahsı bir süre ikna etmeye çalışana polis ekiplerinin çabası sonuç vermezken, sinir krizi geçiren şahıs baygınlık geçirerek yere düştü. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri baygınlık geçiren şahsa müdahale ederken, polis ekipleri ise şahsın elinden düşen bıçağı muhafaza etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AW281220_07

AW281220_06

AW281220_05

AW281220_03

AW281220_04

AW281220_02

AW281220_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti
Yufkacı Muammer'de ikinci perde! 'Büyü yaparak...'Yufkacı Muammer'de ikinci perde! 'Büyü yaparak...'
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Ormanlık alandaki kafatası ve kemikleri, define arayan ikili bulmuş

Kan donduran olayda yeni detaylar! Define ararken bulmuşlar

Yanan köyden duygulandıran çağrı: Yardımlar bize yetti, başka ihtiyaç sahiplerine gönderin

Yangın felaketini yaşayan köyden duygulandıran çağrı

Esenyurt'ta baltalı park kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Baltayı alan koştu! Ortalık savaş alanına döndü

Yufkacı Muammer'de ikinci perde! Mağdurlar konuştu: 'Büyü yaparak yuva dağıtıyor'

Yufkacı Muammer'de ikinci perde! 'Büyü yaparak...'

Karaman'da korkunç olay! Baba ve kucağındaki kızı ölümden döndü

Baba ve küçük kızı böyle ölümden döndü!

"Bana bıçak çekildi" diyen kadın, polisi görünce, "Siz benim sağ kolumsunuz" dedi

"Bana bıçak çekildi" diyen kadın, polisi görünce, "Siz benim sağ kolumsunuz" dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.