Tramvay yolunda kriz anı! Kendine zarar vermek isterken bayıldı

Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önündeki tramvay yolunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, erken saatlerde elinde bir bıçakla tramvay yoluna çıktı. Tramvay yolunda bir süre bekleyen şahıs, daha sonra kendisine zarar vereceğini söyleyerek sinir krizi geçirdi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Şahsı bir süre ikna etmeye çalışana polis ekiplerinin çabası sonuç vermezken, sinir krizi geçiren şahıs baygınlık geçirerek yere düştü. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri baygınlık geçiren şahsa müdahale ederken, polis ekipleri ise şahsın elinden düşen bıçağı muhafaza etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA



