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  4. Tramvayda maske için uyaran kişiye "Neyin peşindesin?" diye bağırdı

Tramvayda maske için uyaran kişiye "Neyin peşindesin?" diye bağırdı

27.11.2020 12:25 | Son Güncelleme:
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Tramvayda maske için uyaran kişiye "Neyin peşindesin?" diye bağırdı

İstanbul’da Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında maskesini burnunun altında bulunduran yolcu, kendisini uyaran diğer yolcunun montundan tutarak “Neyin peşindesin?” diye bağırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında meydana geldi. Gülhane durağında bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında yolcuyu konuda uyardı. Yolcu uyarıya tepki gösterdi.

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Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu, uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu bir ara çekerek, “Sen neyin peşindesin?” diye bağırmaya başladı.

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Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken, diğer yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü.

DHA

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