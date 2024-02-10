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  4. Tramvayın altında kalıp böyle sürüklenmiş! Torununu kurtarmak isterken kendi canından oldu, yeni görüntüler ortaya çıktı

Tramvayın altında kalıp böyle sürüklenmiş! Torununu kurtarmak isterken kendi canından oldu, yeni görüntüler ortaya çıktı

10.02.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de 64 yaşındaki kadının torununu kurtarmak isterken kendi canından olduğu görüntüler ortaya çıktı. Kahreden görüntülerde küçük çocuğun bir anda tramvay hattına koşturduğu, yaşlı kadının ise çocuğun peşinden koşarken tramvayın altında kalıp sürüklendiği anlar yer aldı.

Tramvayın altında kalıp böyle sürüklenmiş! Torununu kurtarmak isterken kendi canından oldu, yeni görüntüler ortaya çıktı

Cadde üzerinde yürürlerken torunu tramvay hattına girdi, onu kurtarmaya çalışan kadın dengesini kaybedince kendi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz perşembe meydana gelen korkunç olaydan yeni görüntüler geldi.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi.

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TRAMVAYIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torunu Adem Çakın’ı kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan Kadıköy-Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi.

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OLAY KAMERADA

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının tramvayın altında kaldığı görüntüler ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy tramvay
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