Transeksüel birey ekipleri alarma geçirdi! Tartıştığı adamı kulağından vurdu, kendini eve kapattı

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak’taki bir binanın önünde meydana geldi. Arkadaş olan 44 yaşındaki Hakan S. ile transseksüel S.K., arasında eksik eşyalar nedeniyle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., Hakan S.’nin arkasından pompalı tüfekle ateş etti. Kulağından yaralanan Hakan S., yürüyerek valilikteki polis noktasına gelerek yardım istedi. Polislerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle valilik önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Kulak ve kol bölgesinde kanlar olan Hakan S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPI AÇILDI

Ekipler olayın gerçekleştiği bina önüne gelerek şüphelinin evine çıktı. Ekipler uzun süre kapıyı çalsa da cevap alamadı. Aracı bina önünde bulunan S.K.’nın dairesine girmek için gerekli izinler alındı. Ekipler daha sonra çilingir yardımıyla daireye girdi.

POMPALI TÜFEK BULUNAMADI

Evden çıkarılan S.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayda kullanılan pompalı tüfeği şüphelinin aracı, evi, bodrum kat ve çöp konteynerlerinde aramasına rağmen bulamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.