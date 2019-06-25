Tren kazasında minibüs şoförü tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı tren kazasının minibüs şoförü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan A.Ç. idaresindeki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Kazada, içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Raylar üzerinde motoru duran minibüs sürücüsü A.Ç. araçtan inip kaçtı. Olaydan sonra gözaltına sürücü A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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