HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tren raylarında baygın bulundu

Tren raylarında baygın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tren raylarında yerde yatan bir vatandaş ölü zannedildi, hareketli dakikalar yaşandı.

Olay, tren yolu boyundaki eski PTT binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tren raylarının ortasında yatan bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekipleri ve emniyet güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın aşırı alkollü veya uyuşturucu madde içmiş olabileceğini değerlendirdi.

TREN RAYLARINDA KARŞISINDA EKİPLERİ GÖRDÜ

Sağlıkçıların yanı sıra asayiş ekiplerini karşısında gören şahıs, doğrulmaya çalışarak tedavi olmayı reddetti.

Şüpheli şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, ayakta durmakta zorluk çeken şahıs, şüphe üzerine Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Adanalı dizisinin Pınar'ından olay itiraf! Hepsini tek tek anlattı Adanalı dizisinin Pınar'ından olay itiraf! Hepsini tek tek anlattı
İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulamasıİstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tren rayları Tekirdağ baygın

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul’da Rus mafyasına büyük operasyon! Gözaltılar var

İstanbul’da Rus mafyasına büyük operasyon!

Ensar Vakfı'ndan Kızılay bağışıyla ilgili açıklama geldi

Ensar Vakfı'ndan tartışma yaratan bağışla ilgili açıklama

Elazığ'da ev kiraları iki katına çıkınca, depremzedeler isyan etti

Fiyatlar iki katına çıkınca, depremzedeler isyan etti

Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı

Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı

Depremlerin, zemine göre binaları nasıl etkilediğini deneyle gösterdi

Deprem binaları böyle etkiliyor

İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması

İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.