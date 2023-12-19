HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trenle poz verirken canından olacaktı! Yanındakiler hiçbir şey olmamış gibi gülmeye devam etti

Trenle poz verirken canından olacaktı! Yanındakiler hiçbir şey olmamış gibi gülmeye devam etti

19.12.2023 18:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Pozantı'da gezen fotoğraf tutkunu bir grup, trenin geldiğini gelince o anı ölümsüzleştirmek istedi. Raylara doğru elini uzatan kadının koluna tren çarptı. Yanındakiler ise o anlarda hiçbir şey olmamış gibi gülmeye devam etti. Yüreklerin ağza geldiği o anlar saniye saniye kaydedildi.

Adana'nın Pozantı ilçesi Belemedik Tabiat Parkı'nda, tren geldiği sırada özçekim yapmak isteyen kadının koluna tren çarptı.

aaaaBaşlıksız-1 sarı şerit

TRENİ GÖRÜNCE FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİ

Olay, Pozantı'da meydana geldi. Fotoğraf tutkunu bir grup kadın, Belemedik Tabiat Parkı'na giderek doğal güzellikleri görüntüledi. Bu sırada trenin geldiğini gören kadınlar trenle de özçekim yapmak istedi. Bu sırada bir kadın kolunu kaldırıp parmağıyla 'tamam' işareti yaptığı sırada, koluna tren çarptı.

GÜLMEYE DEVAM ETTİLER

Kadın can acısıyla kendini kenara çekerken, özçekim yapan kadın ise her şeyden habersiz gülmeye devam etti. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Koluna tren çarpan kadın, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. (İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 katlı binada korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü5 katlı binada korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü
MİT'ten nokta operasyon: Huzeyfe El Muri Mersin'de yakalandıMİT'ten nokta operasyon: Huzeyfe El Muri Mersin'de yakalandı
Hırsızı odaya kapatıp balkona çıkınca ellerinden böyle kaçırdılarHırsızı odaya kapatıp balkona çıkınca ellerinden böyle kaçırdılar
Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Adana tren
En Çok Okunan Haberler
10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti...

10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti...

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.