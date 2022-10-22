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  4. Tribünden atladılar, ortalık bir anda karıştı! Dövüş müsabakası sonrası kavga çıktı…

Tribünden atladılar, ortalık bir anda karıştı! Dövüş müsabakası sonrası kavga çıktı…

22.10.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de düzenlenen bir dövüş müsabakasında tepki çeken anlar yaşandı. Türk sporcu Kadir Dalkıran rakibini yendikten sonra ortalık bir anda karıştı. Tribünden atlayan seyircilerle özel güvenlik arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. İşte tepki çeken o görüntüler…

Tribünden atladılar, ortalık bir anda karıştı! Dövüş müsabakası sonrası kavga çıktı…

Kocaeli’de düzenlenen bir spor organizasyonda alana girmek isteyen seyirciler tribünden atladı. Engel olmaya çalışan güvenlik güçleriyle sahaya atlayan vatandaşlar arasında kavga çıktı.

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Kocaeli’de karma dövüş sanatları (MMA) müsabakalarının düzenlendiği Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu’nda ortalık karıştı. Bir grup seyirci Türk sporcu Kadir Dalkıran’ı desteklemek için salondaki yerini aldı. Müsabakada Kadir Dalkıran’ın rakibini yenmesi neticesinde seyirciler tribünden alana atlamak istedi. O sıra özel güvenlik görevlileri alana yaklaşmalarına engel olmaya çalışınca tartışma başladı.

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Sporcu Kadir Dalkıran da mikrofonla sakin olma çağrısında bulunsa da tartışma devam etti. Seyircilerin duruma tepki göstermesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Çıkan kavganın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından taşkınlık çıkaran vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Tekrar sıkıntı yaşanmaması adına salon içerisinde ve dışarısında görev alan polis ve bekçi sayısı artırıldı. Kavga anları kameralara yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dövüş sporları

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