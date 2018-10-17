Trileçe tarifi - Püf noktaları ile nefis karamelli trileçe tarifi (Videolu anlatım)

Trileçe, hepimizin Balkan tatlısı olarak bildiğimiz, “üç süt” manasına gelen bu hafif ve lezzetli tatlı tarifi ile mutfaklarımızda yakın zamanda yer almaya başladı. Kökeni Orta Amerika’ya dayanan trileçenin yaygınlaşması ise başta Arnavutluk olmak üzere Balkanlar’da başlamıştır. Özellikle karamelli trileçe tarifi revaçta olsa bile farklı tatlarda birçok soslu çeşidi mevcuttur. Karamelli trileçeden sonra en bilineni frambuazlı olanıdır. İşte videolu trileçe tarifi ve püf noktaları... TRİLEÇE (ÜÇ SÜT) NERDEN GELİYOR? Trileçe tatlısının kökeni tam olarak bilinmiyor. Balkanlar’dan geldiği söylenen trileçenin tam olarak doğduğu yer hakkında birçok rivayet var. Ama mana olarak aynı kelimeye dayanıyor: Üç Süt. Arnavutça'da Trileqe olarak isimlendirilen Trileçe ismi İspanyolca'da "üç" ve "süt" anlamına gelen "tres" ve "leches" kelimelerinden türemiştir. Trileçe kökenine dair bir rivayette bir sıvıya batırılmış pasta fikrinin Orta Avrupa kaynaklı olmasını İngiliz trifle ve romlu kek ile İtalya’nda tiramusunun aynı yöntemde yapılıyor olmasına dayandırılıyor. Bu tarz sıvıya batırılmış kekli tatlıların tarifleri Meksika’da 19. Yüzyılın başlarında Avrupa ile Amerika arasında gerçekleşen kültür geçişleri ile olduğu söyleniyor. Örnek olarak bir markanın ihraç ettiği ürünlerin üzerinde bu tatlıların tariflerinin yer alması ve bu şekilde 1930'larda Arjantin, Şili, Küba, Kolombiya, Meksika ve Venezüella'da yaygınlaştığı söylenmektedir.

Trileçe’de geçen üç sütün inek, koyun ve manda sütüdür. Gerçi orjinalinde kullanılan bu karışım, artık daha çok süt ve krema kullanımına dönmüştür. Trileçe üç ana unsurdan oluşmaktadır; kek, süt karışımı ve sos... Trileçe, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Karayipler, Kanarya Adaları'nın yanı sıra Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti ve Avrupa'nın diğer bazı bölgelerinde çok popülerdir. TRİLEÇE KAÇ KALORİDİR? Sütlü bir tatlı olan trileçe hafif bir tatlıdır. Bu yüzden kalorisi düşük sanılabilir. Fakat bir dilim trileçe (yaklaşık 180 gram) ortalama olarak 300 kaloridir. Bu yüzden yedikçe yenilesi gelen trileçede bu kalori göz önünde bulundurulmalıdır. TRİLEÇE NASIL YAPILIR? Trileçenin tarihine de değindikten sonra gelelim tarifine. Süngerimsi keki, sütlü şerbetiyle ve sosuyla Trileçe, bildiğimiz kek üzerine muhteşem bir süt kremasıyla tatlandırıp, üzerine tekrar karamel sos gezdirdiğimiz harika bir tatlıdır. KARAMELLİ TRİLEÇE TARİFİ Sütlü şerbet ile hazırlanan trileçe, hafif olması ve süngerimsi yapılı pandispanya keki ile günümüzün en çok tercih edilen tatlıları arasına girmeyi başardı. Farklı şekilde telaffuzz edilen trileçe, farklı sos ve kremalarla servis edilebilir. Karamelli trileçe dışında frambuazlı, limonlu, vişneli, çikolata soslu olması ile birlikte isterseniz üzerine hindistan cevizi veya Antep fıstığı serperek de sunabilirsiniz. Aynı zamanda sade dondurma ile birlikte servisi de en çok tercih edilenidir.

Kek için; 5 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı sıvı yağ 10 yemek kaşığı un 5 yemek kaşığı irmik 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Kek Şerbeti için; 4 su bardağı süt 4 yemek kaşığı toz şeker 2 kutu krema Karamel Sos için; 1 bardak toz şeker 1 kutu krema 1 yemek kaşığı tereyağı Hazırlanışı Derin bir kase içinde yumurta ile şekeri mikserle iyice çırpın. Şekerler eriyene ve karışımın rengi açılıp krema kıvamına gelen kadar çırpmaya devam edin. Daha sonra yağı yavaşça ekleyip tekrar çırpın. Bu karışım içine un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı koyup tahta kaşıkla alttan üste doğru karıştırın. İyice harmanlandığında yağlanmış fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 170° fırında 10 dakika pişirin. Daha sonra fırının sıcaklığını 150 dereceye düşürüp 20-25 dakika pişirin. Pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testini kullanabilirsiniz. Keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Kekin biraz ilk sıcaklığının çıkması için kenarda bekletin. Sütlü şerbeti için; inek sütü, manda sütü ve keçi sütünü tencereye alın. Şekerini de ekleyip eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve ılımaya bırakın. Eğer bu üç sütü bulamıyorsanız inek sütü ve krema ile aynı işlemi yapabilirsiniz.

Keki ılıkken dilimleyip kürdanla delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine dökün. Bu şekilde biraz buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olur. Daha sonra şerbeti tamamen çektiğinde üzerine hazır karamel sosu güzelce yayın ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. KARAMELLİ SOSUN HAZIRLANMASI Trileçe tatlısının sosu için, bir karıştırma kabının içerisine 2 kutu krema, 4 su bardağı süt -çok fazla şerbetli sevmezseniz süt miktarını azaltabilirsiniz- ve 4 yemek kaşığı toz şeker ilave edip mikser yardımı ile çırpın. Arada bir karıştırarak şeker parçalarının eriyip erimediğini kontrol edin. Karamel sos için çelik tencerede şekeri karamelize edeceğiz. Bu işlem sırasında şekeri yakmamak için biraz dikkat etmeliyiz. Bir su bardağı toz şekeri, orta ateşte ısıtılan çelik tencerenin içine boşaltıyoruz. Şekerin yanmaması için, tencerenin altını zaman zaman kısıyor, tencereyi ocaktan kaldırıyoruz. Birkaç dakika şekere hiçbir şey olmamış gibi görünecek ama bir anda erimeye başlayacak ve hemen karamel rengine dönecek bu yüzden dikkat etmeli, bir kaşık ya da çırpıcı yardımı ile arada sırada şekeri karıştırmalıyız.