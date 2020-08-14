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Trollere son: Instagram bundan böyle kimlik soracak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Instagram, bir yandan uygulamasını Instagram Reels gibi yeniliklerle geliştirirken bir yandan da güvenlik önlemlerini arttırıyor. Instagram'ın aldığı yeni bir güvenlik önlemi ise kullanıcılara bir nevi 'kimlik görebilir miyim?' diye soracak ve onlardan doğrulama isteyecek.

Trollere son: Instagram bundan böyle kimlik soracak!

Instagram, güvenlik önlemleri konusunda risk almayan bir platform. Ancak sizinle tam da şurada paylaştığımız gibi bazen Instagram da güvenlik sorunlarının bir numaralı şüphelisi haline gelebiliyor. Fakat Instagram yine de uygulamasını kullanıcıları için güvenli bir hale getirme uğraşında. Bu yüzden Instagram'ın yeni hedefi var. Yeni hedef; Trol ve bot hesaplar.

KİMLİĞİNİ DOĞRULAMAYAN INSTAGRAM HESABINA GEÇİT YOK

Instagram'da bildiğiniz üzere trol ve bot hesaplar mevcut. Bu hesaplar, yeri geldiğinde Instagram kullanıcılarını rahatsız edebiliyorlar, bir amaca hizmet edebiliyorlar. Instagram'ın yeni güvenlik sistemi de kullanıcıların hayatının manipüle edilmemesi için devreye giriyor. ABD basınında çıkan haberlere göre Instagram, bundan böyle şüpheli gördüğü hesaplardan kimliklerini doğrulamalarını isteyecek. Resmi bir kimlik belgesi ile kim olduklarını doğrulayacak olan hesaplar, Instagram tarafından serbest bırakılacak. Ancak doğrulama işlemini gerçekleştirmeyen hesaplara yaptırım uygulanacak. Sıradan Instagram kullanıcılarının ise kimlik doğrulaması yapması gerekmeyecek.

Instagram

ABD SEÇİMLERİ ÖNCESİ INSTAGRAM'DAN ÖNLEM

Instagram kimlik doğrulama önleminin getirilmesinin en büyük nedeni, yaklaşan ABD seçimleri. iOS ve Android tarafında yer alan popüler sosyal medya platformu, ABD seçimlerine seçimi etkileyebileceği düşünülen trol ve bot hesaplarla girmek istemiyor. Başının ağrımasını da istemeyen Instagram, bu yüzden seçim öncesi bir dizi önlem alıyor.

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