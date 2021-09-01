TRT maç sonu 'İzmir Marşı' coşkusunu göstermedi iddiası olay oldu! Peş peşe tepkiler

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya ile Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan maçta karşılaştı.

"Filenin Sultanları", ilk seti 25-18, ikinci seti 25-14, üçüncü seti 25-23 aldı. Polonya'yı eleyerek şampiyonanın yarı finaline yükseldi.

İZMİR MARŞI'YLA KUTLAMA

A Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyeti İzmir Marşı eşliğinde kutladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Stadyumdaki taraftarların ve sporcuların İzmir Marşı eşliğindeki sevinç gösterilerinin ise TRT tarafından yayına verilmediği iddiaları siyaset ve medya dünyasının da gündemine oturdu.

CHP VE İYİ PARTİLİ VEKİLLERDEN TRT'YE TEPKİ

O anların yayına verilememesinin bilinçli şekilde yapıldığını iddia eden bazı siyasi isimler ve sosyal medya kullanıcıları TRT'ye tepki gösterdi.

AYTUN ÇIRAY: BU İHANETİNİZİN HESABINI SORMAYAN NAMERTTİR

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: Filenin Sultanları maçın ardından İzmir Marşı ile yarı finale yükselme coşkusu yaşadı. TRT ise bu milli ve vatani heyecanı yayında olduğu halde ekrana vermedi. Bu ihanetlerinizin hesabını sormayan namerttir. Milliymişler. Hadi oradan dinbazlar!

BAHADIR ERDEM: UTANMAZLAR

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem: Mustafa Kemal Paşa’dan korkan bir devlet televizyonu TRT. Kendi milletinin kurucusunu sansürleyen utanmazlar.

TUNCAY ÖZKAN: TALİBAN'A YER VAR, ATATÜRK'E YOK

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: TRT’de Öcalan’a yer var, Taliban’a yer var, Atatürk’e yok.

FATİH ALTAYLI: NE MUTLU Kİ BAŞARAMADINIZ

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı da söz konusu olayı köşesine taşıdı.

Altaylı "Maç sonunda kızlar çok sevinmişler ve sevinçlerini 'İzmir Marşı' ile dile getirmiş, sahanın ortasında 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diye haykırmışlardı. Belli ki, hoşa gitmeyen buydu." ifadelerine yer verdi.

Altaylı yazısının devamında "Ne mutlu ki başaramadınız, siz yok saydıkça o büyümüş herkesin gönlünde" diye yazdı.

TRT'DEN AÇIKLAMA: YAYINCI KURULUŞTAN GELDİĞİ GİBİ KESİNTİSİZ AKTARILDI

TRT, dün oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası Polonya-Türkiye çeyrek final karşılaşmasının ardından İzmir Marşı'yla birlikte yapılan kutlamaları yayınlamaması hakkında açıklama yaptı. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı imzalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan Türkiye- Polonya maçını TRT1'de milyonlarca kişi izledi. Büyük bir başarı gösteren millilerimizi kutluyorum. Bu başarıya TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınıyorum.

Türkiye Polonya maçı Bulgaristan'da oynandığı için bu maçın resmi yayıncısı olarak Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntüler TRT'ye iletilmiş ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtılmıştır.

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye- Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirlmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır.

TRT'yi sansürcülükle suçlayıp, haksız ithamda bulunanların büyük bir kısmı yayıncılık dünyasında yer almakta ve bu görüntülerin Bulgaristan yayıncı kuruluşundan geldiğini adı gibi bilmektedir. Eğer çalıştığı alanla ilgili bir cahillik söz konusu değilse, bu tavır kutuplaşmadan beslenen habis bir ruha işaret etmektedir. Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir.

Millilerimizin başarılarını TRT ekranlarından yayınlamaya ve hep birlikte ortak sevinç paydasında buluşmaya devam edeceğiz.







