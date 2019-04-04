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Trüf mantarı kaçakcısına para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:16 | Son Güncelleme

Ülkemiz topraklarında yetişen ve maddi değeri oldukça yüksek olan beyaz trüf mantarını yurt dışına çıkarmaya çalışan şahsa idari para cezası kesildi.Kırklareli Dereköy Gümrük Müdürlüğü’nde yurt dışına çıkış yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu bir vatandaşın aracındaki bez torbada 5 kilo 700 gram ağırlığında beyaz trüf mantarı ele geçirildi.

Ülkemiz topraklarında yetişen ve maddi değeri oldukça yüksek olan beyaz trüf mantarını yurt dışına çıkarmaya çalışan şahsa idari para cezası kesildi.
Kırklareli Dereköy Gümrük Müdürlüğü’nde yurt dışına çıkış yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu bir vatandaşın aracındaki bez torbada 5 kilo 700 gram ağırlığında beyaz trüf mantarı ele geçirildi. Gümrük polisi ve muhafaza memurlarınca yapılan kontrollerde belgesiz ve izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkarılmaya çalışılan beyaz trüf mantarı için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 bin 130 TL idari para cezası uygulandı. 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanan şahıs ifadesinde beyaz trüf mantarını Edirne’nin Enez ilçesindeki ormanlık alanlarda topladığını söyledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konularak Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilen beyaz trüf mantarının kilosu 20-25 bin TL arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.

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