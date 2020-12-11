Trump, 130 yıllık geleneği bozdu! İdamlara onay verdi

Lisa Montgomery: 2004'te hamile bir kadını boğarak öldürüp, karnını keserek bebeğini kaçırmaktan hüküm giydi. Avukatları çocukken çok dayak yediğini ve bu yüzden oluşan kalıcı beyin hasarı nedeniyle ciddi akıl sağlığı sorunları yaşadığını söylüyor. Cezası infaz edilirse federal hükümetin 1953'ten beri idam ettiği ilk kadın olacak.

Brandon Bernard: 1999'da iki kişinin kaçırılması ve öldürülmesinden ceza aldı.

Dustin John Higgs: 1996'da üç genç kadının kaçırılıp öldürülmesi davasında ceza alan Higgs, bu kadınları öldüren kişi değildi. Dosyadaki ikinci sanık olan Willis Haynes'a bu suçu azmettirdiği gerekçesiyle idam cezası aldı. Fakat Haynes mahkemede verdiği ifadede, Higgs'in kendisini bu suçu işlemesi için tehdit etmediğini ve zorlamadığını söylemişti.

Beş idam cezasından ikisinin bu hafta infaz edilmesi planlanıyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda Trump, son yüz yılda döneminde en fazla kişi idam edilen ABD başkanı olacak.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce beş kişinin idam edilmesi planlanıyor.

Cory Johnson: Uyuşturucu ticareti sırasında yedi kişiyi öldürmekten hüküm giydi. Avukatları çocukken maruz kaldığı fiziksel ve duygusal istismar nedeniyle akıl sağlığı sorunları yaşadığını söylüyor.

Adalet Bakanı William Barr yalnızca yasaları uyguladıklarını söylerken insan hakları örgütleri, idam cezasını kaldırmayı düşünen Joe Biden'ın göreve başlamasından haftalar önce bu cezaların infaz edilmesini eleştiriyor.

ABD'de partizan olmayan araştırma kuruluşu Death Penalty Information Center (Ölüm Cezası Bilgi Merkezi) Direktörü Ngozi Ndulue, "Bu uygulama kesinlikle normun dışında, son derece sıra dışı" dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi 1988'de federal idam cezalarının geri getirilmesine karar vermişti.

O tarihten bu yana federal hükümetlerin infaz ettiği idam cezası sayısı son derece azdı.

2003'ten sonra hiç federal idam cezası infaz edilmemişti.

Kasım 2019'da Gallup'un yaptığı bir anket, ABD'lilerin yüzde 60'ının idam cezasını desteklemeye devam ettiğini gösterse de bu oran, 30 yıl önce bu konuda anketler yapılmaya başlandığından beri en düşük oran.

1896'DAN BU YANA EN ÇOK İDAM

Adalet Bakanı Barr ise Temmuz 2019'da yaptığı bir açıklamada Kongre'nin idam cezasını onayladığını ve bu cezaların infaz edilmesinin mağdurların ailelerine ödenmesi gereken bir borç olduğunu söylemişti.