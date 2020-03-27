Trump, 2,2 trilyon dolarlık 'ekonomik teşvik paketi'ni onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

ABD Senatosu'nda çarşamba, Temsilciler Meclisi'nde de cuma günü kabul edilen tasarı, en son Başkan Donald Trump'ın masasına geldi.

Trump, Oval Ofis'te Başkan Yardımcısı Mike Pence, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yanı sıra bazı kabine ve kongre üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle söz konusu yasa tasarısını onayladı.

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, "Bir araya gelip, Amerika'nın çıkarlarını her şeyin üzerine koydukları için Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'e teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Törenin ardından Twitter'dan da açıklama yapan Trump, "Bugün, ABD tarihindeki en büyük ekonomik paket olan teşvik paketini onayladım. Bu, bugüne kadar imzalanan en büyük paketin bile iki katı. 2,2 trilyon dolarlık bu paket, ülkemizdeki aileler, çalışanlar ve işletmelere acilen ihtiyaç duydukları ekonomik desteği sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.