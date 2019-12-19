Trump azledilecek mi? Süreç nasıl işleyecek?

Trump'ın görevden alınması için konu 6 Ocak'ta ABD Senatosu'na taşınacak. ABD Anayasası'nda bir başkanın azledilmesine yönelik çok açık ifadeler olmamasına rağmen daha önceki azil soruşturmalarına benzer bir süreç izleniyor. 7'inci ABD Başkanı Andrew Johnson'a uygulanan yöntemin temel alındığı azil sürecine göre, Senato Trump'ın azli konusunda tam manasıyla bir mahkeme gibi işliyor. ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts Senato'daki süreci mahkeme başkanı olarak yönetecek ancak Trump'ın görevden alınmasına yönelik karar Senatörlerin oylaması sonucunda belirlenecek. Senatörler hem yargıç hem de jüri gibi hareket edecek. Roberts'in esas görevi, Senato'daki sürecin hukuki prensiplere sadık bir şekilde işlemesini garanti altına almak olacak. Senatörler sormak istedikleri soruları doğrudan değil, Roberts'e yazılı olarak iletme hakkına sahip. ABD Senatörleri, normal bir mahkeme düzenindeki jüriler gibi hareket edecek.

Trump, Temsilciler Meclisi tarafından azledilen üçüncü başkan olarak tarihe geçti. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, geçen hafta Trump'a yönelik "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı. Adalet Komitesi'nin Temsilciler Meclisi'ne konuyu göndermesinin ardından gerçekleşen oylamada salt çoğunluk gerekiyordu. Azil süreci şimdi ABD Senatosu'na taşınacak; Senato'da salt çoğunluk değil, üçte iki çoğunluk gerekiyor.

SENATO'DA 'TRUMP CEPHESİ' KUVVETLİ

Demokratlar Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un ve yönetime yakın birçok ismin Senato'ya gelerek ifade vermesini talep etse de bu gerçekçi bir senaryo olarak görülmüyor. Senato'nun kontrolünün Cumhuriyetçilerde olması, Senato'daki yargılama sürecinin kısa süreceği anlamına gelebilir. ABD Başkanı Bill Clinton'un azil sürecinde hiçbir tanık Senato'da ifade vermemişti. Buna karşın eğer Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın tercih etmesi durumunda, azil soruşturmasına ismi karışan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Senato'da ifade vermesi söz konusu olabilir. Cumhuriyetçiler, karşı atak olarak Demokratların en güçlü başkan adayı olarak öne çıkan Joe Biden'ı sıkıştırma girişiminde bulunabilir.

GÖREVDEN ALINMASI İÇİN 20 SENATÖR LAZIM

Buna karşın Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato tarafından, özellikle 2020 seçimleri öncesinde azledilmesi kolay gözükmüyor. Trump'ın azledilmesi için 100 sandalyeli ABD Senatosu'nun 67 üyesinin azil için oy kullanması gerekiyor. Senato'da 53 Cumhuriyetçi Senatör bulunduğu göz önüne alınırsa, Trump'ın azledilmesi için partisi içinde çok güçlü bir muhalefete sahip olması gerekiyor. Trump'ın azledilmesinin mümkün olması için 20 Cumhuriyetçi senatörün karşı cepheye geçmesi gerekiyor. ABD Senatosu'nun Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'in azil konusunda Trump cephesine sadık bir görüntü verdiği biliniyor McConnell kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Meseleyi ele almak konusunda bizimle başkanın pozisyonu arasında bir ayrılık olmayacak" ifadesini kullanmıştı.