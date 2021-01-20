Trump çifti Florida’ya indi: Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Melania Trump’ın turuncu 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti. Uçaktan indikleri sırada kameralara poz ceren Melania Trump’ın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı. ABD medyası, Melania Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Florida’daki bu değişimi ‘karşıt’ olarak yorumladı. (DHA)



