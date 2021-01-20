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  4. Trump çifti Florida’ya indi: Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

Trump çifti Florida’ya indi: Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

20.01.2021 22:12 | Son Güncelleme:
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Trump çifti Florida’ya indi: Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Melania Trump’ın turuncu desenli 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti.

ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Melania Trump’ın turuncu 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti. Uçaktan indikleri sırada kameralara poz ceren Melania Trump’ın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı. ABD medyası, Melania Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Florida’daki bu değişimi ‘karşıt’ olarak yorumladı. (DHA)

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