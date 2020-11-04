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Trump: Demokratlar, Pensilvanya'da 500 bin oy avantajımızı ortadan kaldırmak için çalışıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 23:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın kendisinin Pensilvanya başta olmak üzere kritik eyaletlerde yakaladığı oy avantajını ortadan kaldırmak için çabaladığını kaydetti.

Trump: Demokratlar, Pensilvanya'da 500 bin oy avantajımızı ortadan kaldırmak için çalışıyor

Trump, ABD'de dün yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen 59. başkanlık seçimlerine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

En kritik eyaletlerden Pensilvanya, Wisconsin ve Michigan'da Biden için kullanılan oyların ortaya çıktığını savunan Trump, "Bu, ülkemiz için çok kötü." ifadesini kullandı.

Trump, "Onlar (Demokratlar), Pensilvanya'da 500 bin oy avantajımızı ortadan kaldırmak için çalışıyor. Michigan ve diğer eyaletlerde de bunu yapmaya çalışıyorlar." görüşünü paylaştı.

"PENSİLVANYA'DA BÜYÜK BİR ZAFER KAZANIYORUZ"

Pensilvanya'da postayla kullanılan oyların çoğunluğunun hala sayılmamış olmasına da tepki gösteren Trump, "Pensilvanya'da büyük bir zafer kazanıyoruz. Ancak Pensilvanya Eyalet Sekreteri az önce milyonlarca sayılmamış oy olduğunu duyurdu." ifadesini kullandı.

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Öte yandan sosyal medya platformu Twitter'ın, Trump'ın bugün yaptığı toplam 7 paylaşımın 3'üne "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." etiketini eklemesi dikkati çekti. (AA)

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