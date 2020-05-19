Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 30 gün süre verdi

DSÖ’nün 30 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çin basınındaki haberlere de dayanarak virüs konusunda kesinlikle bilgi sahibi olduğuna değinen Trump, "31 Aralık’ta Tayvanlı yetkililer, DSÖ ile virüsün insandan insana bulaştığına dair iletişime geçti. Ancak DSÖ bu kritik bilgiyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmamayı tercih etti. Belki de bunun siyasi nedenleri vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, DSÖ’nün Vuhan’daki durumu yeterince incelemediğine işaret ederek, "DSÖ, 2019 Aralık ve hatta daha öncesinde Vuhan’da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir." ifadesini kullandı.

ABD’nin, DSÖ’nün yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesi ve örgütün Çin ile ilişkilerini incelediğini belirten Trump, bu araştırma sonucunda bir dizi sonuca vardıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü 'ne (DSÖ) sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıkladı.

PANDEMİ İLAN ETMEKTE GEÇ KALDI

Trump, 3 Şubat tarihinde DSÖ’nün Çin’e seyahat yasağı uygulanmaması yönünde açıklama yaptığını anımsatarak, DSÖ’nün daha sonraki günlerde de virüsün yavaş yayıldığına dair yanlış bilgiler paylaştığını vurguladı.

DSÖ’nün en nihayetinde 11 Mart’ta virüsü "pandemi" ilan ettiğine ancak bunun geç olduğuna işaret eden Trump, "Ancak o zamana kadar virüs dünya genelinde 114 ülkeye yayılmış, 4 binden fazla kişi ölmüş ve 100 binden fazla kişi enfekte olmuştu." bilgisini paylaştı.

Trump, 11 Nisan’da Afrikalı büyükelçilerin Çin Dışişleri Bakanlığına bir mektup yollayarak, kendi vatandaşlarına karşı ayrımcılık yapıldığını bildirdiğini anımsatarak, "Çin’in ırkçı davranışları konusunda DSÖ bir yorumda bulunmadı. Ancak Tayvan’ın sizin virüsü doğru şekilde ele almadığınıza dair haklı açıklamalarını ‘ırkçı’ olarak etiketlediniz." eleştirisini yaptı.

Çin’in virüs konusunda birçok delili saklamaya çalıştığını savunan Trump, örgütün buna rağmen Çin’i "şeffaf" olarak nitelediğini kaydetti.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Trump, DSÖ’nün Çin’i virüsün kaynağına dair bağımsız bir soruşturmaya izin vermeye de çağırmadığını vurgulayarak, "Bunların hepsinden de kötüsü, DSÖ’nün bundan daha iyisini yapabileceğini biliyoruz." dedi.