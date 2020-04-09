Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü hedef almaya devam ediyor

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

ABD'de bu hafta Yahudilerin Hamursuz Bayramı, Hristiyanların da Paskalya'yı kutlayacağını anımsatan Trump, "Bu zamanı, dua ve tefekkür ederek, Tanrı ile kişisel ilişkimize odaklanarak değerlendirebiliriz." dedi.

Trump, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da desteğini bir kez daha dile getirdi.

"BÜYÜK BİR AÇILIŞLA ÜLKEMİZİ ESKİ HALİNE DÖNDÜRMEK İYİ OLUR"

Virüsle mücadelede iyi iş çıkardıklarını ifade eden Trump, birçok insanın düşündüğünden daha erken hayatın normale dönebileceğini kaydetti.

Trump, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçtiği zaman ülkenin eski haline dönmesinin de "güvenli" olduğunu savunarak "Ülkeyi safhalar halinde de yeniden açabiliriz. Virüsten daha az etkilenen bölgelerden başlarız. Ama büyük bir açılışla ülkemizin tamamını ya da büyük bir kısmını yeniden eski haline döndürmek iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'YE YÜKLENMEYİ SÜRDÜRDÜ