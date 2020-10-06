Trump: Grip mevsimi yaklaşıyor ama ülkemizi kapatmayacağız

Koronavirüse yakalanan ve dün daha tamamen iyileşmemesine rağmen tabucu olan ABD Başkanı Trump, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçim çalışmalarını Twitter'dan sürdürüyor.

Tüm eleştirilere rağmen eski söylemlerine devam eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Grip mevsimi yaklaşıyor! Aşıya rağmen, birçok insan, bazen 100 binin üzerinde, Grip yüzünden ölüyor. Ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, çoğu yerin nüfusu için daha az ölüme yol açan Kovid'le yaşamayı nasıl öğreniyorsak griple de yaşamaya öğrendik.”

Trump, şubat ayında yaptığı açıklamada, nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüsün son bulacağını savunmuştu.

Trump ve eşi Melania Trump, geçen hafta koronavirüse yakalanmıştı. Melania Trump'ta hafif semptomlar görüldüğü belirtilirken yaşça ondan daha büyük olan Trump Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmış ve ilaç tedavisi görmüştü.

Trump'ın doktoru Sean Conley, dün yaptığı açılamada, ABD Başkanı’nın tamamen iyileşmediğini belirterek, "Daha tamamen düzlüğe çıkmamış olabilir" demişti.



