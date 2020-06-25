Trump için toplandılar, karantinaya alındılar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Oklahama'ın Tulsa kentinde yaptığı mitinge ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Trump'ın mitinginden sonra onlarca gizli servis görevlisi karantinaya alındı. Tedbir amaçlı uygulandığı belirtilen karantina süresince gizli servis ajanlarına Covid-19 testi yapılacak.

Çalışanlara gönderilen e-postada başkanı korumakla görevlendirelecek tüm çalışanların başkanlık seyahatlerinden hemen önce teste tabi tutulacağı belirtildi.

Bu kuralların 4 Temmuz ABD'nin Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na kadar devam edeceği ifade edildi.

Gizli servisten yapılan açıklamada ajansın çalışmalarının bu karantina uygulamasından etkilenmeyeceği ifade edildi.

Resmi açıklamada, "Sağlıklı bir ekiple insanlarımızın hayatlarını kurtardığımızdan emin olmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CNN'in haberine göre ise mitinge katılan iki görevlinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

ABD Başkanı'nın corona virüse meydan okuduğu mitinge katılım beklenenden az olmuştu.

Ayrıca gizli servis görevlilerinin yanısıra Trump'ın seçim kampanyasında görev yapan üst düzey çalışanlar arasında miting sonrası corona virüs tespit edilmişti.

Trump mitinge toplamda 60 bin kişinin geleceğini öngörmüştü ancak yetkililer 6 bin 200'den az insanın Tulsa mitingine katıldığını duyurmuştu.



