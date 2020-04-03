HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi

Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 22:33 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı ortamda bulunacak herkese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırma şartı getirdi.

Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Kovid-19 salgını döneminde Trump ve Pence'in sağlığının korunması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Deere açıklamada, "Bugünden itibaren, Trump ya da Pence ile yakın mesafede bulanacak herkes, Kovid-19 testi yaptıracak. Bu test ile belirti göstermeyen kişilerin virüsü Trump ya da Pence'e bulaştırma olasılığının azaltılması amaçlanıyor." ifadesini kullandı.

GAZETECİLER SÖZ KONUSU DÜZENLEMEYE DAHİL DEĞİL

Öte yandan Beyaz Saray muhabirlerine göre, söz konusu düzenleme gazetecilere uygulanmayacak.

Halihazırda, Trump'ın basın toplantılarına katılan gazetecileri kısıtlayan Beyaz Saray, basın odasındaki gazetecilerin Trump ve Pence ile belirli bir mesafeyi koruduğunu, bu nedenle de teste gerek olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart'ta ve dün Kovid-19 testi yaptırmıştı, her iki testin de sonucu "negatif" çıkmıştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ise ofisinde çalışan bir kişide virüs tespit edilmesinin ardından 21 Mart'ta test yaptırmış ve sonucun "negatif" olduğu açıklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
İtalya'da bir günde 766 can kaybıİtalya'da bir günde 766 can kaybı
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Trump ABD abd başkanı donald trump

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

CHP'li isim koronavirüsten hayatını kaybetti

CHP'li isim koronavirüsten hayatını kaybetti

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

Diğer Haberler
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan koronavirüs açıklaması

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan koronavirüs açıklaması

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507’ye yükseldi

Fransa'da can kaybı 6 bin 507’ye yükseldi

Yunanistan'da karantina altına alınan gemideki 65 Türk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

Karantinadaki gemideki 65 Türk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi

İtalya'da bir günde 766 can kaybı

Pire Liman’ında karantinada 65 Türk’te korona tespit edildi

Pire Liman’ında karantinada 65 Türk’te korona tespit edildi

İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi

İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.