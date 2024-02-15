HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın davasının ilk duruşması belli oldu! Yetişkin film yıldızına 'sus payı'

Trump'ın davasının ilk duruşması belli oldu! Yetişkin film yıldızına 'sus payı'

15.02.2024 19:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin eski Başkanı Donald Trum'ın davasının ilk duruşmasının tarihi belli oldu. Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması 24 Mart olarak belirlendi.

Trump'ın davasının ilk duruşması belli oldu! Yetişkin film yıldızına 'sus payı'

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, hakkında açılan dört ceza davasından ilkinin duruşma tarihi belli oldu. Trump’ın, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması Yargıç Juan Merchan tarafından 24 Mart olarak belirlendi.

"ADAYLIĞIMI KOYMASAYDIM HİÇBİR ŞEKİLDE BU YAŞANMAZDI"

Trump'ın avukatı Todd Blanche, diğer davalarla ilgili zamanlama sorunlarını gerekçe göstererek, Merchan'a duruşmayı 25 Mart'ta yapma kararını yeniden gözden geçirmesini istedi. Blanche, "Ortada hiçbir neden yokken Manhattan'daki bu mahkeme salonunda oturacağınızı söylemek tamamen seçime müdahaledir" dedi.

Merchan ise, "Aynı anda birden fazla ceza davasında bulunmayacak. Lütfen sözümü kesmeyi bırakın" cevabını verdi. Yargıç Merchan, Trump’ın davanın düşürülmesine yönelik talebini reddederek, eski bir ABD Başkanı’nın ilk kez yargılanmasının önünü açtı.

Duruşma öncesinde Trump, davanın siyasi amaçlı olduğu yönündeki iddialarını yineleyerek, "Başkanlığa adaylığımı koymasaydım ve seçim kampanyam iyi gidiyor olmasaydım hiçbir şekilde bu yaşanmazdı” dedi.

"SUS PAYI" ÖDEMESİ!

Yetişkin film oyuncusu Daniels, Trump ile yaşadıkları ilişki konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ifade etmişti. Daniels, anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels'ın iddialarını yalanlamıştı.

Ancak Trump’a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı. Cohen, daha sonra kendisine Trump’ın şirketleri tarafından ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti. Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "vergi kaçırma" ve "Kongre’ye yalan söyleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 9 federal suçlamayı kabul etmiş, Aralık 2018’de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, geçtiğimiz sene 4 Nisan’da söz konusu ödemeyi örtbas etmek için mali kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava kapsamında hakim karşısına çıkmış ve duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ormanlık alanda cesedi bulunmuştu! Erdal Sakız cinayetinde tutuklu karı-koca hakkında kararOrmanlık alanda cesedi bulunmuştu! Erdal Sakız cinayetinde tutuklu karı-koca hakkında karar
UKOME'den taksi kararı! Tepki gösterenler...UKOME'den taksi kararı! Tepki gösterenler...
Cezaevinden verdiği talimatlar ortaya çıktı! Dikkat çeken Twitter detayıCezaevinden verdiği talimatlar ortaya çıktı! Dikkat çeken Twitter detayı
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump trump
En Çok Okunan Haberler
Kuzen cinayetinde şok detaylar! 'Amacı benimle ilişki yaşamaktı'

Kuzen cinayetinde şok detaylar! 'Amacı benimle ilişki yaşamaktı'

Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı! Enflasyon için tarih verdi: "Dayanın"

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı! Enflasyon için tarih verdi: "Dayanın"

CHP'yi sarsan istifa! "Vicdan yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti"

CHP'yi sarsan istifa! "Vicdan yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti"

Fatih Erbakan hakkındaki bu iddiayı ilk kez duyacaksınız 'Yalvararak yardım istedi'

Fatih Erbakan hakkındaki bu iddiayı ilk kez duyacaksınız 'Yalvararak yardım istedi'

Önce Tunceli, şimdi de Sivas! Valilik duyurdu: Erzincan'a çıkışlar yasaklandı

Önce Tunceli, şimdi de Sivas! Valilik duyurdu: Erzincan'a çıkışlar yasaklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.