Trump'ın davasının ilk duruşması belli oldu! Yetişkin film yıldızına 'sus payı'

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, hakkında açılan dört ceza davasından ilkinin duruşma tarihi belli oldu. Trump’ın, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması Yargıç Juan Merchan tarafından 24 Mart olarak belirlendi.

"ADAYLIĞIMI KOYMASAYDIM HİÇBİR ŞEKİLDE BU YAŞANMAZDI"

Trump'ın avukatı Todd Blanche, diğer davalarla ilgili zamanlama sorunlarını gerekçe göstererek, Merchan'a duruşmayı 25 Mart'ta yapma kararını yeniden gözden geçirmesini istedi. Blanche, "Ortada hiçbir neden yokken Manhattan'daki bu mahkeme salonunda oturacağınızı söylemek tamamen seçime müdahaledir" dedi.

Merchan ise, "Aynı anda birden fazla ceza davasında bulunmayacak. Lütfen sözümü kesmeyi bırakın" cevabını verdi. Yargıç Merchan, Trump’ın davanın düşürülmesine yönelik talebini reddederek, eski bir ABD Başkanı’nın ilk kez yargılanmasının önünü açtı.

Duruşma öncesinde Trump, davanın siyasi amaçlı olduğu yönündeki iddialarını yineleyerek, "Başkanlığa adaylığımı koymasaydım ve seçim kampanyam iyi gidiyor olmasaydım hiçbir şekilde bu yaşanmazdı” dedi.

"SUS PAYI" ÖDEMESİ!

Yetişkin film oyuncusu Daniels, Trump ile yaşadıkları ilişki konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ifade etmişti. Daniels, anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels'ın iddialarını yalanlamıştı.

Ancak Trump’a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı. Cohen, daha sonra kendisine Trump’ın şirketleri tarafından ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti. Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "vergi kaçırma" ve "Kongre’ye yalan söyleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 9 federal suçlamayı kabul etmiş, Aralık 2018’de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, geçtiğimiz sene 4 Nisan’da söz konusu ödemeyi örtbas etmek için mali kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava kapsamında hakim karşısına çıkmış ve duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





