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  4. Trump’ın ekibinin Michigan ve Georgia'daki dava başvuruları reddedildi

Trump’ın ekibinin Michigan ve Georgia'daki dava başvuruları reddedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 23:50 | Son Güncelleme

ABD'de 59. başkanlık seçim sonuçları henüz netlik kazanmazken oy sayımlarına ilişkin usulsüzlük olduğu iddiasıyla eyalet mahkemelerine başvuran Cumhuriyetçilerin dava talepleri kabul edilmedi.

Trump’ın ekibinin Michigan ve Georgia'daki dava başvuruları reddedildi

ABD'de son yılların en kaotik seçim süreci devam ederken Başkan Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin dava başvuruları gündemi meşgul ediyor.

Sabah saatlerinde hem Michigan hem de Georgia eyalet mahkemelerinde "seçimlerde hile olduğu" gerekçesiyle başvuran Trump'ın hukukçuları, mahkemelerden eli boş döndü.

"SEÇİMLERDE USULSÜZLÜK VAR" İDDİASI

Her iki eyaletteki mahkemelerde de "seçimlerde usulsüzlük olduğuna ilişkin" ortaya konan iddiaların yeterli delil teşkil etmediğine yönelik kararlar çıktı.

270 delegeye ulaşan ismin başkan olmaya hak kazanacağı ABD'de halen Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemleri devam ederken Demokrat aday Joe Biden'ın Trump karşısında 254'e 214 üstünlüğü bulunuyor.

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Trump'ın seçim kampanya ekibi, Nevada eyaletindeki oylarda usulsüzlükler tespit ettiklerini, oy sayma işlemlerinin bir süreliğine durdurulması için dava açtıklarını açıklamıştı.

Öte yandan kritik eyaletlerden Pensilvanya'da dava açan Cumhuriyetçiler, Philadelphia şehrindeki mahkeme, Cumhuriyetçi Partili isimlerin de seçim sayım merkezlerine girmelerine hükmetmişti. (AA)

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