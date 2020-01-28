Trump'ın 'Ortadoğu Planı'na art arda tepkiler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu Planı'nı reddettiklerini açıkladı.

Abbas, Trump'ın açıkladığı planı eleştirerek, "Kudüs satılık değildir Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planını kabul etmesi mümkün değil" dedi.

Filistin Devlet Başkanı, "Bu yüzyılın anlaşmasına "Hayır" diyoruz. Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak. Birlik olalım işgalcilerin karşısında duralım" ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu Planı'na güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı. Hamas, "Kudüs daima Filistin'e ait olacak, plan anlamsız" açıklamasında bulundu.

