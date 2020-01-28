HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın 'Ortadoğu Planı'na art arda tepkiler

Trump'ın 'Ortadoğu Planı'na art arda tepkiler

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 21:50 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı. Hamas da yaptığı açıklamada Trump'ın tek taraflı Ortadoğu Planı'na güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

Trump'ın 'Ortadoğu Planı'na art arda tepkiler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu Planı'nı reddettiklerini açıkladı.

Abbas, Trump'ın açıkladığı planı eleştirerek, "Kudüs satılık değildir Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planını kabul etmesi mümkün değil" dedi.

Filistin Devlet Başkanı, "Bu yüzyılın anlaşmasına "Hayır" diyoruz. Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak. Birlik olalım işgalcilerin karşısında duralım" ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu Planı'na güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı. Hamas, "Kudüs daima Filistin'e ait olacak, plan anlamsız" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu sorular tuzağa düşürüyor!Bu sorular tuzağa düşürüyor!
Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamas Ortadoğu planı Mahmud Abbas Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 27 yorum
uyanin eyyy musluman devlet’eri uyanin artik !! Seytani. gormezden gelmeyin artik
filistine neden silah yardımı yapılmıyor! eşit şartlarda kendilerini savunma hakları olmalı!
rüzgar eken fırtına biçer.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küba'da 7,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Küba'da 7,4 büyüklüğünde deprem!

Sözde Ortadoğu Barış Planı'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Gazze sokakları savaş alanına döndü

Gazze sokakları savaş alanına döndü!

Son dakika! ABD'nin tek taraflı Ortadoğu Planı! Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

İran'ın Şiraz kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem

İran da sallandı! 5.1 büyüklüğünde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de yerli otomobil açıklaması

Erdoğan'dan Senegal'de yerli otomobil açıklaması

Danimarka gazetesinin 'virüslü bayrağı' kriz çıkardı!

Danimarka gazetesinin 'virüslü bayrağı' kriz çıkardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.