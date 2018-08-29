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Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı: Eğer kazanırlarsa her şey biter

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2018 13:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi akşam Beyaz Saray'da evanjelik liderlere verdiği yemekte, Kasım'da yapılacak ara seçimlerin kaybedilmesi durumunda şiddet dalgasının başlayabileceğini söylediği iddia edildi.

Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı: Eğer kazanırlarsa her şey biter

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da evanjelik liderlere bir akşam yemeği vermişti. The New York Times, Trump'ın yemekte yaptığı konuşmanın sızan ses kaydını yayınladı.

Gazetede yer alan habere göre Trump, evanjelik liderleri Kasım'da yapılacak ara seçimleri Demokratların kazanması durumunda 'her şeyin biteceği' yönünde uyardı.

Trump yemekte, "Yaptığımız her şeyi tersine çevirecekler. Bunu çabucak ve şiddet kullanarak yapacaklar. Her şeyi hemen bitirecekler. Antifa'ya (faşizm karşıtı sol grupları tanımlayan kavram) bakın. Bunlar şiddet dolu insanlar" ifadelerini kullandı.

New York Times, Trump'ın bu sözlerle kimden bahsettiğinin net olmadığını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, ABD Başkanı'nın bu sözlerle kimi kastettiği sorusuna yanıt vermedi. Gidley, Trump'ın Demokratlar'la faşizm karşıtı protestocular arasında nasıl bir bağ kurduğu konusunda da yorum yapmadı.

Gazetenin yayınladığı kayıtlara göre Trump, "İyi olduğumuzu ve popüler olduğumuzu düşünüyorum. Ancak tek bir gerçek soru var. Pusulada ben yokken insanlar oy vermeye gidecekler mi? Ben pusulada olmayacağım. Sizden sadece herkesin oy vermeye gittiğinden emin olmanızı istiyorum. Çünkü eğer 6 Kasım'da oy vermeye gitmezlerse, sefil iki yılımız olacak ve dürüst olmak gerekirse çok zor bir periyodun içine gireceğiz. Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmekten sadece 1 seçim uzaktasınız" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Trump ses kaydı Beyaz Saray evanjelik şiddet dalgası ara seçim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ekonomi çöktü, siz hala trump la halkı uyutun, trump un amerikada çökmesinden sana ne eyyyy saraylı, senin tuzun kuru, halk evine ekmek götüremiyor, bakanın emlakçılığa başlamış, hiçmi utanmıyorsunuz, hiçmi ahlakınız yok, hiçmi onurunuz yok, lanet olsun sizlerede politikalarınızada
Hedef artık 2023 değil. Yeni Hedef 2071 olunca,Bu tip haberler Gündem saptırmak için bire bir.. Aradada ATV yi izliyorum. Meğersem Tarımda ve Sanayiide herşey yolundaymış. Kötüye gittiğini söyleyen Fatih Portakal ve Benzeri kişiler bizleri kandırmaya çalışıyormuş... Off be ne ferah bir Ülkede yaşıyormuşuz.... Tabii yersen, Yemezszen gargara yaparsın.....
Erdoğan'ın daha tam sistemi ele geçirememiş, 2005-2010 yıllarındaki halleri. Hayır, asıl sen kazanırsan herşey bitecek.
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