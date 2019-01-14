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Trump'ın skandal açıklamasının ardından ABD'den bir açıklama daha: Yaptırım...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu ziyareti kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da açıklamalarda bulundu. Pompeo, Trump'ın Türkiye'ye yönelik olarak skandal açıklamalarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Trump'ın skandal açıklamasının ardından ABD'den bir açıklama daha: Yaptırım...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Türkiye hakkında yazdığı tweete ilişkin, Trump'ın yaptırım benzeri uygulamalardan bahsettiğini düşündüğünü söyledi.

Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda fikrini değiştirmediğini söyleyen Pompeo, Suriye'de güvenli bölge hakkında bir soruya, sınır hattının korunması için seçenekleri değerlendirdikleri yanıtını verdi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 'Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız' ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Mike Pompeo

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