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Trump: "İran ateşle oynuyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

İran’ın anlaşmanın öngördüğü zenginleştirilmiş uranyum miktarını artırdığını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, “İran ateşle oynuyor” dedi.İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Beyaz Saray sözcüsü Stephan Grisham’ın “İran’ın nükleer anlaşmadan önce İran anlaşma şartlarını ihlal ettiği konusunda çok az şüphe var” şeklindeki açıklamasına Twitter hesabından “Ciddi misin” ifadesiyle tepki gösterdi.Tahran’ın, ABD’nin yaptırımlarını artırması üzerine zenginleştirilmiş uranyum miktarını anlaşmanın öngördüğü seviyenin üstünde artırdığını açıklaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, “İran ateşle oynuyor” açıklamasını yaptı.İran’ın BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya arasında yaptığı anlaşmadan ABD’nin tek taraflı olarak çekilmesinden 1 sene sonra İran’ın zenginleştirilmiş uranyum miktarını artırmasının anlaşmayı ihlal etmediğini söyleyen Zarif, bu hareketin ABD’nin yaptırımlarına bir cevap olduğunu kaydetti.İran Parlamento Başkanı Ali Laricani, “Zorbalığa maruz kalması halinde İran’ın birlik haline geldiğini Trump’ın anlaşması gerekir” dedi.İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars News, ülkenin anlaşmanın tespit ettiği limit olan 330 kilo zenginleştirilmiş uranyum miktarını aştığını söyledi.İran’ın nükleer anlaşma şartlarını izleyen Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlemci Uluslararası Atom Ajansı (IAEA) da İran’ın anlaşmanın öngördüğü Uranyum limitini aştığını doğruladı.İran’ın anlaşmanın öngördüğü uranyum miktarını aştığının hatırlatılması ve bu konuda bir mesajı olup olmadığının sorulması üzerine Trump, “İran’a hiçbir mesajım yok.

İran’ın anlaşmanın öngördüğü zenginleştirilmiş uranyum miktarını artırdığını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, “İran ateşle oynuyor” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Beyaz Saray sözcüsü Stephan Grisham’ın “İran’ın nükleer anlaşmadan önce İran anlaşma şartlarını ihlal ettiği konusunda çok az şüphe var” şeklindeki açıklamasına Twitter hesabından “Ciddi misin” ifadesiyle tepki gösterdi.
Tahran’ın, ABD’nin yaptırımlarını artırması üzerine zenginleştirilmiş uranyum miktarını anlaşmanın öngördüğü seviyenin üstünde artırdığını açıklaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, “İran ateşle oynuyor” açıklamasını yaptı.
İran’ın BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya arasında yaptığı anlaşmadan ABD’nin tek taraflı olarak çekilmesinden 1 sene sonra İran’ın zenginleştirilmiş uranyum miktarını artırmasının anlaşmayı ihlal etmediğini söyleyen Zarif, bu hareketin ABD’nin yaptırımlarına bir cevap olduğunu kaydetti.
İran Parlamento Başkanı Ali Laricani, “Zorbalığa maruz kalması halinde İran’ın birlik haline geldiğini Trump’ın anlaşması gerekir” dedi.
İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars News, ülkenin anlaşmanın tespit ettiği limit olan 330 kilo zenginleştirilmiş uranyum miktarını aştığını söyledi.
İran’ın nükleer anlaşma şartlarını izleyen Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlemci Uluslararası Atom Ajansı (IAEA) da İran’ın anlaşmanın öngördüğü Uranyum limitini aştığını doğruladı.
İran’ın anlaşmanın öngördüğü uranyum miktarını aştığının hatırlatılması ve bu konuda bir mesajı olup olmadığının sorulması üzerine Trump, “İran’a hiçbir mesajım yok. Onlar ne yaptığını, neyle oynadığını biliyor. Sanırım onlar ateşle oynuyor. O halde İran’a hiçbir masaj yok” dedi.
Iranla yapılan nükleer anlaşmanın tarafları olan Avrupalı güçler, İran’ın anlaşmayı ihlal eden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundu. Ancak anlaşmanın geçersiz olduğu veya yaptırım uygulayacakları konusunda bir açıklama yapmadı.

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