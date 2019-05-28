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Trump, Japonya’nın İran ile ABD arasındaki arabulucuk teklifini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Japonya’ya ziyarette bulunan ABD Başbakanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin İranla yakın ilişkilerin olduğunu kabul ederek ABD’nin konuşmak istediğini söyledi.Donald Trump, Shinzo Abe’nin ABD ile İran arasında arabulucu olarak hareket etme çabalarını destekleyeceğini söyledi.

Japonya’ya ziyarette bulunan ABD Başbakanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin İranla yakın ilişkilerin olduğunu kabul ederek ABD’nin konuşmak istediğini söyledi.
Donald Trump, Shinzo Abe’nin ABD ile İran arasında arabulucu olarak hareket etme çabalarını destekleyeceğini söyledi. Shino Abe’nin, İran Cumhurbaşbakın Hasan Ruhani ile görüşmek üzere gelecek ay Tahran’ı ziyaret edeceği kaydedildi.
Donald Trump, önceki gün Japonya ziyareti sırasında yaptığı basın konferansında yaptığı konuşmada Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton’u savaş taciri olarak tanımlamasından birkaç saat sonra Japonya Başbakanı Abe’in Kuzey Kore ile ön şartsız görüşme çabalarına da destek verdiğini söyledi.
Tahran, İran’a, nükleer programı sebebiyle ağır yaptırımlar uygulayan ve geçen hafta bölgeye bin 500 asker gönderen ABD yönetimi ile görüşmenin hiçbir yararı olmayacağını söyledi.
Abe ile bir iş yemeği sırasında konuşan Trump: “Başbakan ve Japonya’nın İranla çok iyi ilişkileri olduğunu biliyorum, o halde ne olacağını göreceğiz” dedi. Trump, Abe ile iş yemeğinde görüşmeden önce habercilere Tahran’a, doğrudan görüşme teklifini yaptığını söyledi.
Japonya’nın yeni İmparatoru Naruhito ile görüşen pazartesi günü görüşen ilk dünya lideri olan Trump: “Başbakan bu konu hakkında benimle konuştu. Ve ben İran konuşmak isteyecektir. Ve eğer onlar konuşmak isterlerse biz de konuşmak isteriz. Ne olacağını göreceğiz. Hiç kimse, özellikle ben korkunç şeylerin olmasını istemez” dedi.
Trump daha sonra Washington’un İran’da bir rejim değişikliğiyle ilgilenmediğini belirterek “Bin İran’ın nükleer silahlara hayır demesine bakıyorum. Bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. İran’ın korkunç bir ekonomik potansiyeli var. Biz bir rejim değişikliği aramıyoruz. Biz nükleer silahların olmasına bakıyoruz. Ben İran’ı hiç üzmek istemiyorum” dedi.
Abe, Japonya’nın elinden geleceğini yapmak istediğini, Japonya ve ABD’nin İran’ı saran gerilimin azaltılması ve ihtilafın silahlı çatışmayla sonuçlanmaması için iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

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