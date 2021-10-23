HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Trump, kendi sosyal medyasını başlattığını açıkladı

Trump, kendi sosyal medyasını başlattığını açıkladı

23.10.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trump bir süredir sosyal medya platformları ile problemler yaşıyor. Şimdi kendi platformunu kurma çabası da görünüşe göre “Amerika’daki karşıt sesleri susturmak için tek taraflı güçlerini kullanan Silikon Vadisi’nin Büyük Teknoloji şirketlerine” karşı savaşma çabalarının bir parçası.

Trump, kendi sosyal medyasını başlattığını açıkladı

Trump’ın destekçilerinden bazıları, sosyal ağların muhafazakar seslere karşı önyargılı olduğuna inanıyor. 2018‘de bir grup Twitter, Facebook ve Google’a dava açıp şriketleri antitröst yasalarını çiğnemek ve muhafazakar görüşleri bastırmak için komplo kurarak İlk Değişiklik haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Dosya birkaç kez mahkemeden düştü. Bu yılın başlarında yayınlanan bir New York Üniversitesi araştırmasına göre, dünyanın en popüler sosyal ağlarında muhafazakar önyargı olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak, Facebook ve Twitter’ın 6 Ocak ABD Capitol ayaklanmalarının ardından Trump’ı platformlarından yasakladığı doğru. Twitter, o sırada tweetlerinin politikalarını ihlal ettiğini belirledi. Web sitesine göre, Trump’ın tweetleri “ülkedeki daha geniş olaylar bağlamında şiddeti kışkırtmak da dahil olmak üzere farklı izleyiciler tarafından harekete geçirilebileceği yollar barındrırıyordu.”

Bu ayın başlarında Trump, yasağın İlk Değişiklik haklarını ihlal ettiğini öne sürerek Twitter hesabını geri almak için dava açtı. Bir açıklamada “Taliban’ın Twitter’da büyük bir varlığı olduğu bir dünyada yaşıyoruz, ancak en sevdiğiniz Amerikan Başkanı susturuldu.” ifadelerine yer verildi.

Squid Game “VIP” oyuncuları eleştirilere yanıt verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Huawei Watch ailesi genişliyorHuawei Watch ailesi genişliyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı

Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.