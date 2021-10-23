Trump, kendi sosyal medyasını başlattığını açıkladı

Trump’ın destekçilerinden bazıları, sosyal ağların muhafazakar seslere karşı önyargılı olduğuna inanıyor. 2018‘de bir grup Twitter, Facebook ve Google’a dava açıp şriketleri antitröst yasalarını çiğnemek ve muhafazakar görüşleri bastırmak için komplo kurarak İlk Değişiklik haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Dosya birkaç kez mahkemeden düştü. Bu yılın başlarında yayınlanan bir New York Üniversitesi araştırmasına göre, dünyanın en popüler sosyal ağlarında muhafazakar önyargı olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak, Facebook ve Twitter’ın 6 Ocak ABD Capitol ayaklanmalarının ardından Trump’ı platformlarından yasakladığı doğru. Twitter, o sırada tweetlerinin politikalarını ihlal ettiğini belirledi. Web sitesine göre, Trump’ın tweetleri “ülkedeki daha geniş olaylar bağlamında şiddeti kışkırtmak da dahil olmak üzere farklı izleyiciler tarafından harekete geçirilebileceği yollar barındrırıyordu.”

Bu ayın başlarında Trump, yasağın İlk Değişiklik haklarını ihlal ettiğini öne sürerek Twitter hesabını geri almak için dava açtı. Bir açıklamada “Taliban’ın Twitter’da büyük bir varlığı olduğu bir dünyada yaşıyoruz, ancak en sevdiğiniz Amerikan Başkanı susturuldu.” ifadelerine yer verildi.

Squid Game “VIP” oyuncuları eleştirilere yanıt verdi!



