Trump: Kim bilir gelecekte yönetimde kim olacak, sanırım zaman gösterecek

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek canlı yayında "Müthiş Hız Operasyonu" adını verdiği koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Beyaz Saray'daki Rose Garden'da konuşan Trump, henüz seçimi kaybettiğini kabul etmedi. Seçimlerde hile yapıldığını iddia ediyor ve mahkemeye gideceğini söylüyor ancak kanıt sunmadığı iddialarla ilgili şimdiye kadar yaptığı başvurular kabul edilmedi.

Ancak seçim sonrası ilk kez canlı yayında konuşan Trump, "Gelecekte kimin yönetimde olacağını kim bilir, sanırım zaman gösterecek" ifadelerini kullandı:

"Ben yönetimdeyken, bu yönetim sokağa çıkma kısıtlaması uygulamayacak. Gelecekte ne olursa olsun, kimin yönetimde olacağını kim bilir, sanırım zaman gösterecek, ama size bu yönetimin bir kısıtlamaya gitmeyeceğini söyleyebilirim."

ABD basınında bu ifadeler, "Kaybettiğini kabul edebileceğine dair verdiği ilk sinyal" olarak değerlendirildi.

Biden'ın küçük bir farkla kazandığı Georgia'da yeniden sayım yapılacak. Oy farkının az olduğu başka eyaletlerde de oy sayımı tekrarlanabilir.