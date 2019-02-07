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Trump-Kim zirvesi öncesi telekonferans

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Şubat ayında yapılacak ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinden önce ABD Başkanı Donald Trump ile bir telekonferans görüşmesi yapmak istediğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Şubat ayında gerçekleşeceği ilan edilen 2.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Şubat ayında yapılacak ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinden önce ABD Başkanı Donald Trump ile bir telekonferans görüşmesi yapmak istediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Şubat ayında gerçekleşeceği ilan edilen 2. görüşme ile ilgili Japonya Başbakanı Shinzo Abe’den açıklama geldi. Çarşamba günü katıldığı Üst Meclis Bütçe Komitesi toplantısında konuşan Abe, ABD Başkanı Trump’ın 2. Kuzey Kore zirvesinin tarihini de açıkladığı ‘Birliğin Durumu’ konuşmasına atıfta bulunarak, Trump’ın konuşmasını baştan sona izleyemese de Amerikan halkının birliğini isteyen vatanseverlik dolu güçlü bir konuşma olduğunu hissettiğini ifade etti.
Abe, ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde Trump ile bir toplantı yapmanın zor olacağını belirtti. Abe, bu yüzden, Kuzey Kore ile ilgili politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak için Trump ile telekonferans yoluyla görüşebileceğini söyledi.
Abe, ayrıca Pyongyang’ın nükleer füze tehdidinin yanı sıra, kaçırılan Japon vatandaşlarının da Japonya için en önemli konuların başında geldiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanları görüşebilir
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ise ABD tarafından yapılmış, ABD-Kuzey Kore zirvesinden önce yapılacak ikili bir dışişleri bakanlığı toplantısı teklifi olduğunu belirtti. Kono, ABD’li mevkidaşıyla yakın çalışmak istediğini dile getirdi.

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