Trump koronavirüs için o ilacı önerdi: Kullanmak için doktorunuza danışın

Trump, Senato'daki Cumhuriyetçi Senatörler ile katıldığı öğle yemeğinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump'a ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), kalbe ve diğer organlara zararının olabileceğini açıklamasına rağmen neden hala Kovid-19'a karşı "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacını kullandığı soruldu.

"KULLANMAK İÇİN DOKTORUNUZA DANIŞIN"

İlacın zararlarına ilişkin açıklamanın kendisine düşman kişilerce yapıldığını savunan Trump, "Ancak İtalya, Fransa ve diğer ülkelerden gelen haberlere bakarsanız durum tam tersi. Birçok sağlık çalışanımız da bu ilacı hastalar üzerinde uyguluyor. Ben bu ilacın ek bir koruma sağladığına inanıyorum ama tabii kullanmak için doktorunuza danışın." diye konuştu.

ABD merkezli birçok şirketin de Kovid-19 tedavisi geliştirilmesi konusunda çalıştığına dikkati çeken Trump, "Bence şu anda uzmanlarımızın üzerinde çalıştığı Kovid-19 tedavileri aşıdan daha önemli." görüşünü paylaştı.

HÜKÜMETE ÜLKE İÇİNDE ELEKTRONİK DİNLEME VE İZLEME YETKİSİ VEREN YASAYI ELEŞTİRDİ

Trump, hükümete ülke içinde elektronik dinleme ve izleme yetkisi veren Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nı (FISA) da eleştirdi.