Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz." dedi.

"SALGININ ARTIŞININ BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bazı eyalet valilerinin de çok iyi iş çıkardığını kaydeden Trump, "Salgının artışının bittiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TARIM SEKTÖRÜNE 19 MİLYAR DOLARLIK PAKET

Trump ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Amerikan çiftçilerine de yardım paketi açtıklarını duyurarak, "Tarım Bakanlığı bugün, 19 milyar dolarlık program başlattı. Bu programla çiftçilerimize doğrudan ödeme yapacağız. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük miktarda et, süt ve gıda ürünü satın alımı olacak." diye konuştu.