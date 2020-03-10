Trump: Koronavirüs testi yaptırmam için bir sebep yok, gayet iyiyim

ABD Başkanı Donald Trump,koronavirüse (Kovid) ilişkin ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Virüs dolayısıyla bazı Kongre üyelerinin kendilerini karantina altına aldıklarının hatırlatılması üzerine Trump, "Ben virüs testi yaptırmadım. Bunun büyük bir mesele olduğunu sanmıyorum. Test yaptıracaktım ama ortada bir neden göremedim, kendimi gayet iyi hissediyorum. Beyaz Saray doktoruyla görüştüm bunun için ortada bir sebep olmadığını söyledi." ifadesini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelede "çok iyi iş" çıkardıklarını belirten Trump, "Grip nedeniyle sadece bu yıl 8 bin kişi öldü. Kovid-19'a bakıyoruz sadece 26 ölüm var. Bu iki rakamı karşılaştırın ama buna rağmen virüsü oldukça ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Trump, Amerikan halkı ve iş sektörüne hitaben de "Çok iyi iş çıkarıyoruz ve virüs bir şekilde gidecektir. Sadece sakin olun. Gemicilik, yolcu gemiciliği, hava yolları endüstrilerimizi korumak istiyoruz, bu çok önemli." dedi.

SİGORTA ŞİRKETLERİ KORONAVİRÜS TESTLERİNDEN KATILIM PAYI ALMAYACAK