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Trump: Koronavirüs testi yaptırmam için bir sebep yok, gayet iyiyim

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2020 22:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için test yaptırmadığını belirterek, "Test yaptıracaktım ama ortada bir neden göremedim, kendimi gayet iyi hissediyorum. Beyaz Saray doktoruyla görüştüm bunun için ortada bir sebep olmadığını söyledi." dedi.

Trump: Koronavirüs testi yaptırmam için bir sebep yok, gayet iyiyim

ABD Başkanı Donald Trump,koronavirüse (Kovid) ilişkin ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Virüs dolayısıyla bazı Kongre üyelerinin kendilerini karantina altına aldıklarının hatırlatılması üzerine Trump, "Ben virüs testi yaptırmadım. Bunun büyük bir mesele olduğunu sanmıyorum. Test yaptıracaktım ama ortada bir neden göremedim, kendimi gayet iyi hissediyorum. Beyaz Saray doktoruyla görüştüm bunun için ortada bir sebep olmadığını söyledi." ifadesini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelede "çok iyi iş" çıkardıklarını belirten Trump, "Grip nedeniyle sadece bu yıl 8 bin kişi öldü. Kovid-19'a bakıyoruz sadece 26 ölüm var. Bu iki rakamı karşılaştırın ama buna rağmen virüsü oldukça ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Trump, Amerikan halkı ve iş sektörüne hitaben de "Çok iyi iş çıkarıyoruz ve virüs bir şekilde gidecektir. Sadece sakin olun. Gemicilik, yolcu gemiciliği, hava yolları endüstrilerimizi korumak istiyoruz, bu çok önemli." dedi.

SİGORTA ŞİRKETLERİ KORONAVİRÜS TESTLERİNDEN KATILIM PAYI ALMAYACAK

Öte yandan, Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kongre'deki toplantı öncesi Beyaz Saray'da sağlık sigortası şirketleriyle bir araya geldi.

Pence, buradaki konuşmasında, "Sigorta şirketleri, Kovid-19 testlerindeki katılım payını kaldırmayı ve tüm planlarında Kovid-19 tedavisi kapsamını geliştirmeyi kabul etti." ifadesini kullandı.

Kovid-19 ile mücadele amacıyla kurulan görev gücünün de başında olan Pence, hastaneye gidecek durumu olmayan kişilere telefon üzerinden verilen danışmanlık hizmetinden de ücret talep edilmeyeceğini bildirdi.

KONGRENİN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bu arada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kongrenin kapatılması fikrine şiddetle karşı çıktı.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Pelosi, bugün Kongrede katıldığı bir toplantıda, "Biz bu geminin kaptanıyız. O yüzden burayı en son biz terk edeceğiz." ifadesini kullandı ve şu anda Kongrenin kapatılması gibi bir ihtimalin olmadığını kaydetti.

(AA)

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