Trump koronaya yakalandı, Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor?

ABD'nin en beğenilen çizgi dizilerinden olan Simpsonlar'da yer alan kehanetler dünya çapında konuşulmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalandığını duyurması ardından Simpsons kehanetlerindeki ölüm sahnesi bir kez daha gündeme geldi.

Son olarak, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesi Trump'ın öldüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020’de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti.

Trump'ın, Twitter üzerinden korona virüse yakalandığını açıkladıktan sonra Simpsonlar'da yer alan Trump'ın ölüm sahnesi konuşulmaya başladı. Kullanıcılar "Acaba kehanet gerçek olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

İşte Simpsonlar'da yer alan ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm sahnesi.





