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Trump Kulesi ve Oteli'ne "çevre kirliliği" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 06:38 | Son Güncelleme

Chicago'nun en yüksek yapılarından 92 katlı binanın yöneticileri nehirden günde 75 milyon tondan fazla suyu izinsiz çekerek iklimlendirme sistemlerinde kullanıp geri salmakla suçlanıyor

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentindeki Trump Kulesi ve Oteli hakkında federal çevre kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından Cook County Bölge Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, söz konusu binaların iklimlendirme sistemleri için Chicago Nehri'nden çekilen günlük 75 milyon tondan fazla suyun yaklaşık 35 derece daha ısıtıldıktan sonra geri salındığı belirtildi.

Kentteki canlı yaşamına risk oluşturan bu işlemle "federal çevre kanunlarının" ihlal edildiği vurgulanan dilekçede, suyun izinsiz çekildiği ve geri dönüşünün nehir ekosistemine etkisinin 92 katlı binanın yönetimi tarafından dikkate alınmadığı iddiasında bulunuldu.

Gereken izin belgelerini bir yılı aşkın süredir yenilememekle suçlanan Trump Kulesi ve Oteli yetkilileri ise davanın "siyasi" olduğunu ileri sürdü.

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