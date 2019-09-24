Trump kürsüde resti çekti: Yaptırımlar sürecek!

Trump "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşlar:

"Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran’ın baskıcı rejimidir. Suriye’de ve Yemen’de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran’ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD’yi İran’la yapılan berbat anlaşmadan çektim"

"Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırlarda bulundu. Suudi Arabistan’ın tesislerine gerçekleştirdiği saldırının ardından İran Merkez Bankasına hiç olmadığı kadar yaptırım uyguladık. İran’ın bu davranışları kabul edilemez ya da desteklenemez. Bu davranışlar devam ettiği sürece yaptırımlar daha da arttırılacak"

"İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. İran’ın liderlerinin artık ileriye adım atmaları ve diğer ülkeleri tehdit etmeleri kesmelerinin vakti gelmelidir."

"Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız"



